Кадыров рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорыва на одном из участков, подконтрольных отряду специального назначения «Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Также он опубликовал видео последствий отраженной атаки.
По словам Кадырова, бойцам спецназа «Ахмат» удалось уничтожить танк и бронемашину пехоты ВСУ, а также живую силу противника.
«Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе», — сообщил он.
Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с ВСУ попали на видео.