Кадыров рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ

Глава Чечни Кадыров рассказал, что ВСУ предприняли попытку прорыва на одном из участков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорыва на одном из участков, подконтрольных отряду специального назначения «Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Также он опубликовал видео последствий отраженной атаки.

По словам Кадырова, бойцам спецназа «Ахмат» удалось уничтожить танк и бронемашину пехоты ВСУ, а также живую силу противника.

«Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе», — сообщил он.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с ВСУ попали на видео.