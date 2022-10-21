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12:14, 21 октября 2022Бывший СССР

ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту

ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-секретаря сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.

При этом Гуменюк подчеркнула, что гражданские не могли пострадать, так как удар наносился во время комендантского часа.

Об атаке переправы в Херсоне стало известно утром 21 октября. Уточнялось, что ВСУ выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев заявил, что переправа была исключительно гражданской.

Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил, что из-за обстрела переправы погибли четыре человека. Среди погибших числятся двое сотрудников областной телерадиокомпании «Таврия».

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Варвара Кошечкина
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