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20:04, 22 октября 2022Мир

Названа причина ухода Ху Цзиньтао с церемонии закрытия съезда КПК

Ху Цзиньтао покинул церемонию закрытия съезда КПК из-за плохого самочувствия

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Бывший председатель Китайской народной республики Ху Цзиньтао мог покинуть XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) из-за плохого самочувствия. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает агентство Xinhua в Twitter.

Такую причину назвал корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь. По его сведениям, Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на съезде, несмотря на то, что взял некоторое время для восстановления.

Отмечается, что когда бывшему председателю КНР стало плохо, помощники проводили его в комнату рядом с местом заседания.

XX съезд КПК завершился 22 октября. На нем был избран новый состав Центрального комитета (ЦК) партии. Ху Цзиньтао покинул церемонию закрытия, на опубликованных кадрах было видно, как двое мужчин помогают 79-летнему политику подняться и покинуть зал. За происходящим наблюдает действующий глава КНР Си Цзиньпин.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с Лентой.ру допустил, что политика могли вывести с XX съезда КПК из-за проблем со здоровьем или по политическим мотивам. В то же время, считает Алексей Маслов, этот инцидент выглядит публичным унижением и может свидетельствовать о смене политики страны.

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Алина Гончарова
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