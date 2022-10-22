Житель ЛНР подорвался на противопехотной мине

Житель Первомайска в ЛНР получил ранения из-за подрыва на мине «Лепесток»

Житель Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР) подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин в Telegram.

По его словам, имел место «очередной несчастный случай, связанный с боевыми действиями и их последствиями». «К сожалению, кроме внешнего врага у нас есть и внутренние — русский "авось", беспечность, неосторожность», — говорится в сообщении. Градоначальник уточнил, что в результате происшествия ранения получил мужчина 1990 года рождения. Инцидент произошел в частном секторе.

Колягин пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Кроме того, он поручил соответствующим службам «активизировать разъяснительную работу по данному направлению в СМИ и разместить наглядную информацию в местах массового скопления граждан». Мэр города также призвал жителей Первомайска проявлять бдительность и не пренебрегать мерами предосторожности и безопасности.

В августе мирный житель был ранен в Петровском районе Донецка при срабатывании мины «Лепесток».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине.