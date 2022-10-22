Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:44, 21 октября 2022Россия

Житель ЛНР подорвался на противопехотной мине

Житель Первомайска в ЛНР получил ранения из-за подрыва на мине «Лепесток»

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / globallookpress.com

Житель Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР) подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщил мэр города Сергей Колягин в Telegram.

По его словам, имел место «очередной несчастный случай, связанный с боевыми действиями и их последствиями». «К сожалению, кроме внешнего врага у нас есть и внутренние — русский "авось", беспечность, неосторожность», — говорится в сообщении. Градоначальник уточнил, что в результате происшествия ранения получил мужчина 1990 года рождения. Инцидент произошел в частном секторе.

Колягин пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Кроме того, он поручил соответствующим службам «активизировать разъяснительную работу по данному направлению в СМИ и разместить наглядную информацию в местах массового скопления граждан». Мэр города также призвал жителей Первомайска проявлять бдительность и не пренебрегать мерами предосторожности и безопасности.

В августе мирный житель был ранен в Петровском районе Донецка при срабатывании мины «Лепесток».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия, против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ООН прокомментировали призыв главы СНБО искоренить русский язык на Украине
Известный телеведущий обвинил москвичей в поверхностности
Небензя заявил об отсутствии у ООН полномочий для расследования на Украине
Россия предупредила о гибели тысяч людей в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС
США разместили в Европе готовую зайти на Украину десантную дивизию
В сети признали правоту заявлений Путина о судьбе Запада
В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ переправы около Антоновского моста
Житель ЛНР подорвался на противопехотной мине
Небензя назвал фейком сообщения о покупке Россией иранских беспилотников
Пленный украинский военный рассказал о бросивших его сослуживцах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.