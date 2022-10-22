«Локомотив» проиграл «Динамо» в матче РПЛ

«Локомотив» проиграл «Динамо» со счетом 1:3 в матче РПЛ, пенальти забили Смолов и Фомин

Московский «Локомотив» проиграл столичному «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На первой минуте встречи голом отличился полузащитник «железнодорожников» Франсуа Камано. На 33-й минуте пенальти реализовал нападающий Федор Смолов и сравнял счет. На 63-й минуте вывел «Динамо» вперед хавбек Арсен Захарян. Установил окончательный счет во встрече полузащитник Даниил Фомин, реализовавший одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, после 15 матчей «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на шестом месте, имея в активе 23 очка.

В следующем матче «Локомотив» примет московский ЦСКА, а «Динамо» — подмосковные «Химки». Обе встречи пройдут 29 октября.

