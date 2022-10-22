«Локомотив» проиграл «Динамо» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» проиграл столичному «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На первой минуте встречи голом отличился полузащитник «железнодорожников» Франсуа Камано. На 33-й минуте пенальти реализовал нападающий Федор Смолов и сравнял счет. На 63-й минуте вывел «Динамо» вперед хавбек Арсен Захарян. Установил окончательный счет во встрече полузащитник Даниил Фомин, реализовавший одиннадцатиметровый удар.
Таким образом, после 15 матчей «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на шестом месте, имея в активе 23 очка.
В следующем матче «Локомотив» примет московский ЦСКА, а «Динамо» — подмосковные «Химки». Обе встречи пройдут 29 октября.