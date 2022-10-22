Жители Финляндии и Люксембурга начали греться в Русских домах

Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться и пить чай в Русские дома

Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить «погреться» в местные представительства Россотрудничества (Русские дома). Об этом сообщает РИА Новости.

«Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля», — заявили в Россотрудничестве.

По информации представителя ведомства, в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей. Граждане могут прийти, чтобы выпить чая, подзарядить телефон, а также посмотреть кино и мультфильмы.

Ранее Финляндию назвали страной-рекордсменом по сокращению потребления газа. При этом в стране не заметили «значительных перебоев» в производстве или отоплении зданий.