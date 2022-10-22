Хирурги полевого госпиталя в ЛНР рассказали о характере ранений

РИА Новости: хирурги в ЛНР стали чаще сталкиваться со стреловидными элементами

Хирурги полевого госпиталя в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о характере ранений на передовой. Подробности они сообщили в разговоре с РИА Новости.

Уточняется, что в последние два месяца стали часто встречаться такие поражающие элементы, как шарики и стреловидные элементы. По словам медиков, они отличаются от обычных осколков. «Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей», — приводит агентство слова одного из врачей.

Как считаю раненые бойцы, по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.

Ранее командир медицинской группы ВС РФ с позывным Донор сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей.

В сентябре в результате ночного обстрела украинскими силами города Сватова в Луганской народной республике (ЛНР) снаряд попал в больницу, тогда погиб один человек. Предположительно, по невоенной цели могли ударить из американской гаубицы М777.