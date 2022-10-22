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12:57, 22 октября 2022Россия

При обстреле Белгородской области пострадали мирные жители

Белгородский губернатор Гладков заявил о 5 пострадавших в результате обстрела Шебекино ВСУ

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При обстреле домов в городе Шебекино Белгородской области пострадали мирные жители. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, пять мирных жителей ранены. Помимо этого, сообщается, что пострадали гражданские объекты. «Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — пообещал глава российского региона.

Ранее 21 октября в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в один из заводов в Шебекине пострадала женщина. На предприятии произошел пожар в результате прямого попадания снаряда.

Позже специалисты полностью восстановили электроснабжение предприятий и жилых домов в Шебекино. Также Гладков рассказал о массированном обстреле со стороны Украины белгородского села Муром.

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Варвара Кошечкина
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