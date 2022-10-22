На Украине начали использовать тепловозы из-за проблем с электричеством

«Укрзализныця» запустила тепловозы из-за нарушения электроснабжения в регионах Украины

Из-за проблем с электричеством поезда на Украине решено перевести на тепловозную тягу. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает компания «Укржелдорога» в Telegram-канале.

«Некоторые участки остаются обесточенными, следовательно, поезда следуют под резервными тепловозами», — говорится в заявлении. Кроме того, в компании сообщили, что отдельные составы следуют с опозданием.

22 октября стало известно, что в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины начали ограничивать поставки используемого электричества. При этом уточняется, что уровень ограничений и нехватки значительно ниже, чем накануне, 21 октября.

Ранее сообщалось о новых взрывах на объектах инфраструктуры в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Кировоградской областях. Местные жители проинформировали о перебоях с электричеством и связью.