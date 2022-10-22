Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области

Глава Курской области продлил желтый уровень террористической опасности до 6 ноября

В Курской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности продлен. Он будет сохраняться как минимум до 6 ноября. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона попросил жителей быть бдительными, о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщать по номеру 112. «Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы!» — предостерег он.

20 сентября Старовойт сообщал о начале обстрела Теткино со стороны ВСУ. В поселке сработала система оповещения, жители находились в укрытии. В поселке упали не менее 20 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.