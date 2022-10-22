Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:07, 22 октября 2022Россия

Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области

Глава Курской области продлил желтый уровень террористической опасности до 6 ноября

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Курской области продлили желтый (высокий) уровень террористической опасности продлен. Он будет сохраняться как минимум до 6 ноября. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона попросил жителей быть бдительными, о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщать по номеру 112. «Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы!» — предостерег он.

20 сентября Старовойт сообщал о начале обстрела Теткино со стороны ВСУ. В поселке сработала система оповещения, жители находились в укрытии. В поселке упали не менее 20 снарядов. В результате обстрела никто не пострадал.

Желтый уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля.

Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Десантники России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Стало известно о взрывах в Днепре
В Китае завершился XX съезд Компартии
Стало известно о разработке в России РСЗО для арктических подразделений
Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области
В США оценили вероятность испытания российского «оружия Судного дня»
В Грозном запустили проект студенческих экспедиций по Северному Кавказу
Глава FIS высказался об отстранении российских лыжников
Военнопленный из ВСУ рассказал об ударах украинской артиллерии по жилым домам
В США самолет врезался в многоквартирный дом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.