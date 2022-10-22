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16:00, 22 октября 2022Наука и техника

Ученые из США нашли уязвимость в системе безопасности Starlink

Ученые из Техасского университета нашли уязвимость в системе безопасности Starlink
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Фото: ANIRUDH / Unsplash

В США ученые из Техасского университета нашли уязвимость в системе безопасности Starlink — выяснилось, что она может работать как навигационная система GPS. Об этом в субботу, 22 октября, сообщает MIT Technology Review.

Исследователи отметили возможность «преднамеренного вмешательства» в систему из-за того, что последовательность ее синхронизирующих сигналов предсказуема. При этом сигналы системы навигации можно легко подделать из-за открытого кода.

«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают», — отметил профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.

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21 октября сообщалось, что заявления основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в отношении Украины вызвали беспокойство в Белом доме. В США задумались о проверке сделок предпринимателя.

В начале октября Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Он подчеркнул, что в случае проведения новых референдумов Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, что народ примет соответствующее решение.

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Елизавета Новикова
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