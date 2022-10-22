Тренер сборной России назвал фаворита снайперской гонки НХЛ

Тренер сборной России Жамнов назвал Ничушкина фаворитом снайперской гонки НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил игру форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина на старте нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РБК.

Он похвалил игрока и назвал его одним из фаворитов снайперской гонки в регулярном чемпионате. «"Колорадо" — сильная команда, и Ничушкин точно является одним из лидеров атаки, если он продолжит играть в том же духе, то сможет стать первым», — отметил Жамнов.

Ничушкин в нынешнем сезоне провел пять матчей в регулярном чемпионате. На счету 27-летнего игрока пять голов и пять результативных передач.

Гонку лучших снайперов лиги с семью шайбами возглавляет канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На один гол позади находится российский нападающий «Каролины Харрикейнс» Андрей Свечников.