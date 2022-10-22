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13:31, 22 октября 2022Россия

Появилось видео с места обстрела в Белгородской области

Очевидцы показали видео с места обстрела города Шебекино в Белгородской области

Очевидцы показали последствия попадания снарядов в дома в городе Шебекино в Белгородской области. Видео с места обстрелов появились в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

На кадрах видно двухэтажное обстрелянное здание и черный дым. По данным RTVI, пожар начался на территории центрального рынка.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле домов в городе Шебекино Белгородской области пострадали мирные жители. По его данным, пять местных жителей ранены. Помимо этого, сообщается, что пострадали гражданские объекты. «Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — пообещал глава российского региона.

Ранее 21 октября в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины в один из заводов в Шебекине пострадала женщина. На предприятии произошел пожар в результате прямого попадания снаряда.

Варвара Кошечкина
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