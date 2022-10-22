Украина выступила за продление зерновой сделки

Украина выступила за продление договоренностей об экспорте зерна по Черному морю

Киев выступает за продление договоренностей об экспорте зерна по Черному морю. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Его слова приводит ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН Кислица рассказал, что экспорт украинского зерна уже способствовал стабилизации глобальных рынков и снижению цен. По его словам, украинские власти поддерживают продление экспорта на период после 22 ноября. После этой даты истекает первоначальный срок в 120 дней, предусмотренный соглашением.

Ранее о продлении зерновой сделки высказался первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными на этот счет.