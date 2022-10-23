Оценены шансы Риши Сунака стать премьер-министром Британии

Политолог Ананьева назвала высокими шансы Риши Сунака стать премьером Великобритании

У бывшего министра финансов Великобритании Риши Сунака есть все шансы занять пост премьер-министра страны. Так вероятность его победы в гонке за кресло главы кабинета министров в беседе с «Лентой.ру» оценила руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Шансы Сунака

По словам политолога, шансы Сунака довольно велики. Существенная часть парламента предпочтет его кандидатуру вместо экс-премьера Бориса Джонсона, считает Елена Ананьева.

Значительная часть партии хочет, чтобы Борис Джонсон вернулся, но очень значительная не хочет этого. Как сказал бывший заместитель премьера Джонсона и экс-министр иностранных дел Доминик Рааб: «Нам не нужен еще один эпизод "Дня сурка"» Елена Ананьева руководитель центра британских исследований Института Европы РАН

Как изменится политика Великобритании при Сунаке?

Риши Сунак определил свои планы еще во время предвыборной кампании на пост лидера партии в августе после отставки Бориса Джонсона, напомнила Елена Ананьева.

«Он говорил о том, что не будет снижать налоги, что еще не время. Он в этом отношении был осторожнее, чем [экс-премьер Великобритании] Лиз Трасс, которая обещала снизить налоги в первые же дни премьерства, что она и сделала, вызвав панику на рынке. Риши Сунак в этом плане более ответственный человек», — отметила политолог.

С точки зрения внешней политики Риши Сунак занимает жесткую позицию по отношению к России и Китаю, объяснила специалист.

Экс-глава Минфина Риши Сунак в Twitter сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и на пост лидера Консервативной партии.

«Я хочу улучшить экономическую ситуацию, объединить партию и принести пользу нашей стране», — сказано в посте.

Политик уже участвовал в гонке за премьерское кресло летом после ухода с должности Бориса Джонсона. Однако победу одержала Лиз Трасс. Она продержалась в должности шесть недель, после чего подала в отставку.