Оценены шансы Риши Сунака стать премьер-министром Британии
У бывшего министра финансов Великобритании Риши Сунака есть все шансы занять пост премьер-министра страны. Так вероятность его победы в гонке за кресло главы кабинета министров в беседе с «Лентой.ру» оценила руководитель центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Шансы Сунака
По словам политолога, шансы Сунака довольно велики. Существенная часть парламента предпочтет его кандидатуру вместо экс-премьера Бориса Джонсона, считает Елена Ананьева.
Значительная часть партии хочет, чтобы Борис Джонсон вернулся, но очень значительная не хочет этого. Как сказал бывший заместитель премьера Джонсона и экс-министр иностранных дел Доминик Рааб: «Нам не нужен еще один эпизод "Дня сурка"»
Как изменится политика Великобритании при Сунаке?
Риши Сунак определил свои планы еще во время предвыборной кампании на пост лидера партии в августе после отставки Бориса Джонсона, напомнила Елена Ананьева.
«Он говорил о том, что не будет снижать налоги, что еще не время. Он в этом отношении был осторожнее, чем [экс-премьер Великобритании] Лиз Трасс, которая обещала снизить налоги в первые же дни премьерства, что она и сделала, вызвав панику на рынке. Риши Сунак в этом плане более ответственный человек», — отметила политолог.
С точки зрения внешней политики Риши Сунак занимает жесткую позицию по отношению к России и Китаю, объяснила специалист.
Экс-глава Минфина Риши Сунак в Twitter сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и на пост лидера Консервативной партии.
«Я хочу улучшить экономическую ситуацию, объединить партию и принести пользу нашей стране», — сказано в посте.
Политик уже участвовал в гонке за премьерское кресло летом после ухода с должности Бориса Джонсона. Однако победу одержала Лиз Трасс. Она продержалась в должности шесть недель, после чего подала в отставку.