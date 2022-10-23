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17:39, 23 октября 2022Мир

Китай назвали мировым гарантом стабильности

Китаист Санакоев назвал КНР островом стабильности, удерживающим мир от крутого пике

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина характеризует Китай как мирового гаранта стабильности в турбулентный период мировой истории, Об этом заявил заместитель председателя общества Российско-Китайской дружбы Сергей Санакоев, передает РИА Новости.

Эксперт назвал Китай островом стабильности, удерживающим мир от крутого пике. «Переизбрание председателя Си Цзиньпина говорит о том, что сегодня Китай при всем своем стремительном развитии остается тем островом стабильности, который фактически удерживает мир от безрассудных действий или падений в пике», — сказал он.

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Сакоев отметил, что идеи съезда и построение Китаем общества «единой судьбы» доказывает стремление КНР к миру. Он также охарактеризовал российско-китайские отношения как образец взаимодействия «нового типа».

«Хоть нас упрекают еще в том, что мы еще не достигли каких-то союзнических отношений, я считаю, что мы их переросли. Наши отношения уже гораздо дальше ушли, поэтому уверен, что с переизбранием председателя Си Цзиньпина мы в том же направлении будем укреплять наши связи», — заключил Сакоев.

Ранее Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.

Кроме того, ЦК Компартии Китая утвердил новый состав Постоянного комитета Политбюро. В него вновь вошли семь человек, включая четырех новых членов.

Членами комитета стали Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян. Всего в новый состав Политбюро ЦК Компартии Китая вошли 24 человека.

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Виктория Кондратьева
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