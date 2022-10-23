Брат Нурмагомедова и Чимаев подрались во время турнира UFC и попали на видео

Бойцы Абубакар Нурмагомедов и Хамзат Чимаев устроили драку на турнире UFC 280 в Абу-Даби

Бойцы Абубакар Нурмагомедов и Хамзат Чимаев устроили драку в зале во время турнира UFC 280 в Абу-Даби. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал Mash.

Потасовка произошла в зрительском зале после главного боя турнира, в котором Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Бойцов пришлось разнимать охранникам. В результате инцидента никто не пострадал.

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова одержал победу над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым единогласным решением судей. Абубакар Нурмагомедов не дрался с марта 2021-го.