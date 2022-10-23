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17:31, 23 октября 2022Россия

Режим ЧС муниципального характера введен в районе Иркутска

Режим ЧС муниципального характера введен в Ленинском районе Иркутска, где упал Су-30

Фото: vk.com / onlirk / Globallookpress.com

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен в Ленинском районе Иркутска, где упал самолет Су-30. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что мэр Иркутска Руслан Болотов с 15:00 мск ввел на территории Ленинского округа режим ЧС.

Российский двухместный многоцелевой истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. В МЧС сообщили, что воздушное судно потерпело крушение во время испытательного полета. В результате ЧП погибли два пилота.

Губернатор области Игорь Кобзев сообщил, что две семьи, на чей дом упал Су-30 в Иркутске, получат выплаты по 100 тысяч рублей. Он уточнил, что пять человек проживали в доме площадью 100 квадратных метров.

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Алина Гончарова
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