ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2 в матче РПЛ

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:2. На седьмой минуте армейцев вывел вперед нападающий Федор Чалов. На 18-й счет сравнял полузащитник Владимир Сычевой. На 20-й минуте ЦСКА вновь вышел вперед благодаря автоголу защитника Ренато Гойковича. На 64-й минуте Сычевой сделал дубль.

Таким образом, после 14 матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Оренбург» располагается на девятом месте, имея в активе 19 очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с московским «Локомотивом» 29 октября, а «Оренбург» днем ранее примет воронежский «Факел».

