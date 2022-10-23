Женщина уехала в другой регион ради легкого получения прав и не сдала экзамен

Британка проехала 850 километров, чтобы ей было проще получить права, и не сдала экзамен

Жительница Лондона Констанция Кемпфер (Constance Kampfer) решила съездить в Шотландию, чтобы ей было проще получить там водительские права, и не смогла сдать экзамен. Об истории британки сообщает издание Daily Star.

Как уточняет издание, некоторые центры тестирования в Великобритании имеют высокие показатели успешно сданных экзаменов, в связи с чем жители считают, что там проще получить права. В центре, который выбрала девушка, этот показатель составлял почти 90 процентов, а во время экзамена надо было ехать в основном по однополосным дорогам, попадался лишь один участок с круговым движением, а также не было упражнений с параллельной парковкой.

Кемпфер проделала путь приблизительно в 530 мили (около 850 километров), в том числе и на пароме, чтобы добраться из Лондона до острова Малл в западной части Шотландии, он занял у нее около 10 часов. Она поехала туда ради второй попытки получить водительские права.

Девушка была уверена, что сдаст все со второго раза, однако хотела улучшить свои шансы. Однако приехав на место, она выяснила, что никто из инструкторов не готов дать ей свой автомобиль для прохождения экзамена. Тогда Кемпфер опубликовала объявление в соцсетях — в итоге свою машину ей одолжила местная жительница.

После экзамена Кемпфер поняла, что экзаменатор попросту не следил за ее действиями достаточно внимательно, после чего ей сказали, что она не сдала. «Он [экзаменатор] несколько раз замечал, что, по его мнению, я сбивалась и выезжала на середину дороги, однако я восприняла это как дружеский совет», — вспоминает девушка.

Кемпфер намерена попытаться сдать на права и в третий раз, однако не уверена, что поедет ради этого так далеко.

В декабре 2021 года сообщалось, что жительница английского графства Уилтшир 38 лет водила машину без водительских прав. 55 летняя женщина ездила за рулем с 1983 года — ее впервые попросили показать документы лишь в 2021 году. Она рассказала, что научилась водить еще в школе, но никогда не сдавала на права. Полицейские вызвали эвакуатор, чтобы конфисковать автомобиль женщины. Вождение без прав в Великобритании может привести к получению штрафных очков, штрафу или тюремному заключению до шести месяцев.