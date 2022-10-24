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17:39, 24 октября 2022Наука и техника

Создатели The Sims извинились перед чернокожими

Eurogamer: создатели The Sims пообещали активнее представлять чернокожих геймеров

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Студия EA извинилась перед геймерами из-за нехватки чернокожих на презентации The Sims 5. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Журналисты издания напомнили, что после презентации Behind The Sims Summit некоторые пользователи соцсетей отметили, что в посвященных игре промороликах они наблюдали слишком мало чернокожих персонажей. Создатели тайтла извинились перед геймерами и пообещали в дальнейшем не совершать подобных ошибок.

По словам авторов, на «недостаточное представление» чернокожих обратил внимание в том числе популярный стример под ником Ebonix: «Ни одного чернокожего симмера здесь? Я в бешенстве». Спустя некоторое время официальный аккаунт игры в Twitter отреагировал на заявление блогера: «Мы в долгу перед вами и каждым из наших чернокожих создателей и игроков».

В более развернутом заявлении EA говорилось, что геймеры не до конца поняли их посыл. По их словам, представленная на Behind The Sims Summit презентация недостаточно полно отражает расовое разнообразие, которое присутствует в The Sims. «Мы несем ответственность за эту ошибку и будем добиваться большего успеха в будущем», — заключили создатели симулятора жизни.

В конце октября EA анонсировала следующую часть игры The Sims. По словам создателей тайтла, будущий симулятор жизни пока сложно назвать The Sims 5, так как проект находится на ранней стадии.

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Андрей Ставицкий
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