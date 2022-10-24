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17:18, 24 октября 2022Моя страна

В Кабардино-Балкарии рассказали о масштабной модернизации курорта «Эльбрус»

К концу 2022 года на Эльбрусе планируется ввести в эксплуатацию две новые канатные дороги

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) начали проведение масштабной модернизации горнолыжного курорта «Эльбрус». Об этом глава региона Казбек Коков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках обновления объекта, который будет проведен совместно с АО «Кавказ.РФ», планируется создать современную развитую рекреационную территорию с канатными дорогами, трассами, местами отдыха и стоянками.

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«Сейчас на Азау идет строительство новой канатной дороги, благоустройство парковки на 800 мест. К концу этого года на Эльбрусе планируем ввести в эксплуатацию две новые канатные дороги и восемь горнолыжных трасс, — рассказал Коков. — Одна канатка — открытая четырехместная протяженностью 203 метра, вторая — закрытая протяженностью 830 метров».

Развитие рекреационной зоны сопровождается развитием и самого Эльбрусского района — будет создан коллектор на поляне Азау, новая участковая больница в поселке Эльбрус, где будет работать травматологическое отделение, ремонт лицея в Тырныаузе, краеведческого музея, районной библиотеки, а также благоустройство центральной площади.

Ранее стало известно, что склоны Эльбруса очистили от мусора — участники массового восхождения на гору «Эльбрусиада» присоединились к акции «Чистая гора». В субботнике приняли участие 100 человек из 20 регионов России. Группу восходителей сопровождали 20 профессиональных инструкторов.

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Валентина Процкова
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