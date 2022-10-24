Российские ученые разработали каску для управления дронами силой мысли

«Известия»: ученые РФ разработали нейрокаску для управления беспилотниками силой мысли

Российские ученые Института проблем управления им. В.А. Трапезникова (ИПУ РАН) и Воронежского госуниверситета (ВГУ) разработали нейрокаску для управления беспилотными летательными аппаратами силой мысли. Об этом сообщают «Известия».

Изобретение состоит из нейрогарнитуры и специального приложения для смартфона. Оно считывает электрические сигналы мозга, при этом ему не требуются гели или дополнительные шапочки с электродами для подключения.

«Сухой электрод монтируется в каску либо в фуражку. Есть специально разработанное приложение для мобильного устройства, которое получает электросигналы, расшифровывает их, интерпретирует в команды для управления дроном или любым другим беспилотным устройством», — рассказал старший научный сотрудник ИПУ РАН Данияр Вольф.

Это позволит использовать устройство в полевых и экстремальных условиях. Прибор также может регистрировать самочувствие и настроение оператора.

Ученые полагают, что в будущем технология будет востребована у военных, строителей, геологов, а также станет актуальной для людей с ограниченными возможностями. Разработчики отмечают, что таким образом управлять можно не только дроном, но и машиной, лодкой, самолетом и даже космическим аппаратом.

Ранее Специалисты из Китайского метеорологического управления и Корпорации авиационной промышленности Китая испытали беспилотники в управлении осадками. Эксперимент прошел успешно: в результате усилились дождевые и снежные осадки на территории до 15 тысяч квадратных километров.