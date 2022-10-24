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15:12, 24 октября 2022Наука и техника

Создан робот-медуза для захвата хрупких предметов

PNAS: робот-щупальце пригодился для транспортировки хрупких объектов

Кадр: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences / YouTube

Ученые Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) создали робота-медузу. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

По словам специалистов, перед ними стояла цель спроектировать роботизированную руку, которая бы пригодилась для захвата и переноса хрупких объектов. Ученые решили отказаться от механизма со сложной конструкцией и датчиков обратной связи, создав похожий на щупальца медузы инструмент.

В рамках научной работы был сконструирован захват, внешне напоминающий щупальца медузы и способный поднять и перенести тяжелые предметы, но состоящий из очень тонких нитей. При контакте с предметом в каждую нить нагнетается воздух, который придает прочность конструкции. Захват способен полностью обхватить объект и перенести его, не нанося повреждений.

По словам специалистов, ради удешевления конструкции они отказались от встроенных датчиков, которые бы замеряли прилагаемую на объект силу. В SEAS объяснили, что в этом нет необходимости, так как по отдельности каждая нить роборуки очень мягкая и не способна навредить грузу.

В апреле ученые в Гонконге создали мягкого робота для извлечения проглоченных предметов. Изделие состоит из поливинилового спирта и частиц неодимового магнита, управлять им и использовать его можно в труднодоступных местах.

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Андрей Ставицкий
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