Часть иностранных ценных бумаг россиян разблокируют

СПБ Биржа разблокирует часть замороженных ценных бумаг российских инвесторов

Инвесторы с 31 октября смогут заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг на СПБ Бирже. Стоимость активов, которые станут доступны россиянам, на 19 октября составляла 312 миллионов долларов, говорится на сайте площадки.

«Это будет возможно благодаря тому, что СПБ Банк — расчетный депозитарий Биржи — переведет часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов (брокеров) на торговые разделы этих субсчетов», — пояснили в СПБ Бирже.

Перевод бумаг с неторговых на торговые разделы оказался возможен благодаря договоренностям СПБ Биржи с иностранным международным инвестором. Процедура перевода денег на торговые разделы должна пройти автоматически и без дисконтов, пояснили в пресс-службе площадки. Разморозка коснется, например, ценных бумаг Apple, Microsoft, Coca-Cola и других. На фоне этих новостей стоимость акций СПБ биржи в ходе торгов росла на 13 процентов — до 131,7 рубля за бумагу.

Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в структуру Московской биржи, попал под европейские санкции 3 июня. Это привело к заморозке активов российских инвесторов, а также полагающихся им выплат по ценным бумагам. НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе.

На этом фоне брокеры начали предлагать инвесторам избавиться от замороженных активов в виде ценных бумаг иностранных эмитентов. Провести такую сделку уже предлагает крупнейший в России розничный брокер «Финам».