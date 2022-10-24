Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:21, 24 октября 2022Наука и техника

Польша арендовала американские дроны

Defence News: Польша арендовала комплект американских беспилотников MQ-9A Reaper

Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec / Globallookpress.com

Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение об аренде комплекта разведывательно-ударных дронов MQ-9A Reaper у американской компании General Atomics. Об этом сообщает Defense News.

Стоимость контракта составляет 70,6 миллиона долларов. Вооруженные силы Польши смогут использовать комплект MQ-9A до приобретения и ввода в эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов MQ-9B.

Отмечается, что приобретение MQ-9B сделает польские вооруженные силы первыми обладателями дронов класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета) на восточном фланге НАТО.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В мае компания General Atomics предложила новую версию беспилотника MQ-9B STOL (short take-off and landing) для использования на десантных кораблях.

В марте издание Defence24 сообщило, что Польша срочно купит у США дроны MQ-9 Reaper. Ожидается, что поставки беспилотников завершатся в текущем году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
ЕС признал безвыходное положение и вступил в гонку вооружений
ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС
Десятки россиян устроили давку на раздаче бесплатных арбузов и попали на видео
Стало известно состояние Каховской ГЭС после обстрела ВСУ
Названы сроки начала съемок «Джокера 2»
Россиянкам раскрыли последствия пластики груди для здоровья
Польша арендовала американские дроны
Минобороны показало кадры уничтожения бойцами ВДВ колонны ВСУ
Адвокат назвал грозящую Красовскому статью из-за слов о детях
В одной стране зафиксировали сильное загрязнение воздуха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.