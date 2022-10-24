Польша арендовала американские дроны

Defence News: Польша арендовала комплект американских беспилотников MQ-9A Reaper

Министерство национальной обороны Польши подписало соглашение об аренде комплекта разведывательно-ударных дронов MQ-9A Reaper у американской компании General Atomics. Об этом сообщает Defense News.

Стоимость контракта составляет 70,6 миллиона долларов. Вооруженные силы Польши смогут использовать комплект MQ-9A до приобретения и ввода в эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов MQ-9B.

Отмечается, что приобретение MQ-9B сделает польские вооруженные силы первыми обладателями дронов класса MALE (средневысотный аппарат большой продолжительности полета) на восточном фланге НАТО.

В мае компания General Atomics предложила новую версию беспилотника MQ-9B STOL (short take-off and landing) для использования на десантных кораблях.

В марте издание Defence24 сообщило, что Польша срочно купит у США дроны MQ-9 Reaper. Ожидается, что поставки беспилотников завершатся в текущем году.