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В США модернизируют беспилотники Reaper

General Atomics представила план модернизации беспилотников MQ-9 Reaper

Фото: Mehdi Fedouach / Reuters

В США представили план модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B Reaper. Компания General Atomics предложила версию беспилотника MQ-9B STOL (short take-off and landing) для использования на десантных кораблях. Об этом сообщает The Drive.

Компания General Atomics представила комплект для модернизации базовой версии MQ-9. Модернизированный беспилотник короткого взлета и посадки сможет войти в состав авиакрыла больших десантных кораблей и авианосцев.

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В комплект для модернизации БПЛА входит складное крыло и хвостовое оперение новой конструкции. Отмечается, что новые компоненты можно установить за один день.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper совершил первый полет в 2001 году. БПЛА получил радиолокационную станцию с синтезированной апертурой, прицельную станцию и шесть точек подвески вооружения. MQ-9 может нести бомбы и ракеты «воздух-земля».

В феврале в публикации The Drive сообщили, что для слежения за российской стороной используют беспилотники MQ-9 и RQ-4D Phoenix.

В декабре 2021 года в США представили новый беспилотник Mojave, который может взлетать с неподготовленных площадок.

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Даниил Иринин
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