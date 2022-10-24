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08:56, 24 октября 2022Бывший СССР

В Херсонской области заявили о предотвращении попытки ВСУ прорвать линию обороны

Власти Херсона сообщили, что вблизи реки Ингулец отбита попытка ВСУ прорвать линию обороны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В районе реки Ингулец была отбита попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать линию обороны. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка войск Украины была предотвращена на андреевском направлении. По словам замглавы администрации региона, «все под контролем». Стремоусову также доложили, что сейчас местные жители «выезжают из города и дают делать военным свое основное дело».

Ранее также стало известно, что диверсанты ВСУ попали в плен в Херсонской области. Помимо этого, в видеообращении замглавы администрации региона пообещал отбить от сил Украины еще три области — Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую. Чиновник также напомнил о важности выведения регионов из-под контроля киевских властей.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. 5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами.

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Варвара Кошечкина
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