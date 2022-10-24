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23:20, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Журналист Красовский выступил с «последним словом»

Журналист Красовский заявил, что стер границы правого дела и зла и никогда себя не простит

Кадр: @krasovkin

Журналист телеканала Russia Today (RT) Антон Красовский повторно извинился за свои слова об украинских детях. Соответствующее видео он выпустил в своем Telegram-канале.

«Есть такой формат обращения — последнее слово, когда суд дает сказать тебе что-то в свое оправдание, защиту, позволяет объяснить, для чего ты все это сделал. Я говорю это слово не на суде государства, но на суде людей», — заявил он.

Красовский назвал себя дураком, ненамеренно стершим границы между правым делом и злом. «Я виноват, и вину эту я понесу с собой ... Я не знаю, можно ли меня простить, я себя никогда не прощу», — завершил он.

23 октября во время эфира своей программы журналист Антон Красовский заявил о необходимости топить или сжигать украинских детей за обвинения в адрес России. Позднее он извинился за свои высказывания, заявив, что ему «по-настоящему неловко». Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что телеканал приостановил сотрудничество с журналистом Антоном Красовским

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Марина Совина
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