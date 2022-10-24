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18:15, 24 октября 2022Спорт

Чемпион UFC выразил готовность провести бой с Махачевым

Чемпион UFC Волкановски выразил готовность провести поединок с россиянином Махачевым

Фото: David Yeazell / Reuters

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски выразил готовность провести бой с россиянином Исламом Махачевым. Его слова передает MMA Junkie.

«У меня все отлично — я буду и дальше продлевать победную серию», — заявил Волкановски. Он отметил, что хочет показать Махачеву, на что способны «коротышки».

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел на профессиональном ринге 24 поединка, потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд).

34-летний Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении. Рост австралийца составляет 168 сантиметров.

Дарья Коршунова
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