Вулканолог оценил опасность от извержения Безымянного на Камчатке
Извержение вулкана Безымянный на Камчатке было ожидаемым, заявил вулканолог, популяризатор науки, основатель культурно-просветительного центра «Музей вулканов на Камчатке «Вулканариум» Сергей Самойленко. В беседе с «Лентой.ру» он оценил опасность от извержения.
Извержение вулкана
В ночь на 24 октября один из самых активных вулканов мира, камчатский вулкан Безымянный, выбросил в воздух многокилометровый столб пепла. Как уточняет Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, столб пепла составлял примерно 10 километров над уровнем моря.
Извержение примечательно. Мы его ждали
«Вулкан находился в подготовке к извержению, и предупреждение о том, что извержение возможно, было заблаговременно опубликовано Институтом вулканологии. Само извержение получилось достаточно ярким, но рядовым», — прокомментировал Самойленко.
Опасность от извержения
Вулканолог отметил, что туча поднялась на приличную высоту — десять тысяч метров, однако никакой опасности извержение Безымянного не представило.
«В той части Тихого океана, куда эта туча дальше отправилась, на северо-восток, в тот момент никаких авиарейсов не было. Информация об извержении ушла в Токио и в Анкоридж по протоколу работы нашей группы реагирования на вулканические извержения. Я так понимаю, что существенной опасности не было», — сообщил он.
Также Самойленко рассказал, что пепел от извержения выпал в одном из близлежащих поселков.
«Пепел на утро выпал в поселке Ключи, который находится ближе всего к этому вулкану. Впрочем, его было немного. Достаточно лишь, чтобы было интересно пальцем на машине что-нибудь написать, но никакой существенной опасности это не несет», — добавил вулканолог.
Вулкан Безымянный
Вообще вулкан Безымянный — это один из самых ярких вулканов Камчатки, убежден популяризатор науки.
Вулкан Безымянный расположен в таком месте, где почти никому не угрожает
«Но если произойдет по-настоящему сильное извержение, которое сможет поднять пепел на двенадцать километров, а то и больше, это заметно повлияет на авиасообщение и может привести к тому, что изменится направление движения международных авиарейсов, которые летают над Камчаткой в большом количестве», — поведал Самойленко.
Ранее на Курильских островах зафиксировали извержение сразу двух вулканов. Извержение началось на вулканах Чикурачки (на высоту шесть километров) и на сопке Алаид (на восемь километров). Оба вулкана выбросили столбы пепла и газов.