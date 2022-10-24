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16:41, 24 октября 2022Среда обитания

Вулканолог оценил опасность от извержения Безымянного на Камчатке

Вулканолог Самойленко сообщил, что извержение вулкана Безымянный было ожидаемым

Фото: Игорь Шпиленок / Wikimedia Commons

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке было ожидаемым, заявил вулканолог, популяризатор науки, основатель культурно-просветительного центра «Музей вулканов на Камчатке «Вулканариум» Сергей Самойленко. В беседе с «Лентой.ру» он оценил опасность от извержения.

Извержение вулкана

В ночь на 24 октября один из самых активных вулканов мира, камчатский вулкан Безымянный, выбросил в воздух многокилометровый столб пепла. Как уточняет Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, столб пепла составлял примерно 10 километров над уровнем моря.

Извержение примечательно. Мы его ждали

Сергей Самойленковулканолог

«Вулкан находился в подготовке к извержению, и предупреждение о том, что извержение возможно, было заблаговременно опубликовано Институтом вулканологии. Само извержение получилось достаточно ярким, но рядовым», — прокомментировал Самойленко.

Опасность от извержения

Вулканолог отметил, что туча поднялась на приличную высоту — десять тысяч метров, однако никакой опасности извержение Безымянного не представило.

«В той части Тихого океана, куда эта туча дальше отправилась, на северо-восток, в тот момент никаких авиарейсов не было. Информация об извержении ушла в Токио и в Анкоридж по протоколу работы нашей группы реагирования на вулканические извержения. Я так понимаю, что существенной опасности не было», — сообщил он.

Также Самойленко рассказал, что пепел от извержения выпал в одном из близлежащих поселков.

«Пепел на утро выпал в поселке Ключи, который находится ближе всего к этому вулкану. Впрочем, его было немного. Достаточно лишь, чтобы было интересно пальцем на машине что-нибудь написать, но никакой существенной опасности это не несет», — добавил вулканолог.

Вулкан Безымянный

Вообще вулкан Безымянный — это один из самых ярких вулканов Камчатки, убежден популяризатор науки.

Вулкан Безымянный расположен в таком месте, где почти никому не угрожает

Сергей Самойленковулканолог

«Но если произойдет по-настоящему сильное извержение, которое сможет поднять пепел на двенадцать километров, а то и больше, это заметно повлияет на авиасообщение и может привести к тому, что изменится направление движения международных авиарейсов, которые летают над Камчаткой в большом количестве», — поведал Самойленко.

Ранее на Курильских островах зафиксировали извержение сразу двух вулканов. Извержение началось на вулканах Чикурачки (на высоту шесть километров) и на сопке Алаид (на восемь километров). Оба вулкана выбросили столбы пепла и газов.

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Алена Шевченко
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