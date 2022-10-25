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09:00, 25 октября 2022Наука и техника

Разработан новый антибиотик против угрожающих миру инфекций

PNAS: 2-пиридоновые антибиотики эффективны против ванкомицин-резистентных энтерококков

Фото: Mattias Pettersson

Ученые Университета Умео (Швеция) и Школы медицины Вашингтонского университета (США) разработали новый тип антибиотика, который эффективен против резистентных к лечению бактерий — энтерококков, устойчивых к ванкомицину. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Новый класс антибиотиков GmPcides основан на соединениях, в основе каркаса которых лежит 2-пиридон — ароматический гетероцикл, включающий атом азота и соединенный с атомом кислорода; при этом либо с азотом, либо с кислородом связан один протон. В молекуле антибиотика 2-пиридон слит с пятичленным кольцом, включающим серу. Было показано, что соединения с таким каркасом активны против ванкомицин-резистентных энтерококков (VRE), которые были признаны Центрами по контролю за заболеваниями США серьезной угрозой мировому здравоохранению.

Исследователи продемонстрировали, что 2-пиридоновые антибиотики со слитыми циклами обладают бактериостатической активностью в отношении активно делящихся энтерококковых клеток, то есть подавляют их размножение. Кроме того, была выявлена бактерицидная активность в отношении неделящихся клеток. Антибиотик провоцирует у неделящихся VRE фратрицид, то есть уничтожение соседних клеток через выделение токсинов. Совместное применение 2-пиридоновых соединений с ванкомицином и другими антибиотиками способствует синергическому эффекту, уничтожающему различные клинические штаммы первоначальной резистентной бактерии.

Новый класс антибиотиков полезен не только в борьбе с VRE. К нему оказался восприимчив широкий спектр устойчивых к антибиотикам грамположительных микроорганизмов, в том числе те, которые ответственны за рост числа резистентных инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, например, провоцирующих вспышки внутри больниц.

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Александр Еникеев
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