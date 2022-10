Побег женщины от разъяренного бизона попал на видео

The New York Post: женщина из США стала жертвой нападения бизона и получила травмы

Ребекка Кларк стала жертвой нападения бизона, когда гуляла по территории парка Caprock Canyons State Park and Trailway в штате Техас, США. Об этом сообщает The New York Post.

Женщина записала произошедшее на видео. На кадрах видно, как Кларк проходит по тропе мимо быков, стараясь их не рассердить. Внезапно один из бизонов замечает ее и нападает. Женщина попыталась убежать от быка, но тот успел ударить ее в спину рогами, после чего отступил. Кларк смогла связаться с друзьями и родственниками и сообщить о произошедшем. Спустя 50 минут к ней прибыла бригада скорой помощи, и пострадавшую доставили в больницу на вертолете.

Женщина не получила травм, угрожающих жизни. Она опубликовала ролик с нападением в TikTok, где сказала, что бизон пробил «дыру в ее спине». Кларк также получила несколько ссадин, когда упала в куст во время побега от разъяренного быка.

Видео стало вирусным и набрало 2,1 миллиона просмотров. Многие пользователи осудили женщину за опрометчивый поступок и сказали, что ей стоило подождать, когда бизоны уйдут подальше от тропы. «О Господи. Это твоя вина, нужно было пройти мимо них на большем расстоянии», — пишет один человек в комментариях.

Ранее в США бизон набросился на отца и сына, покалечил мужчину и попал на видео. Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки.