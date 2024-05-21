Рогов: Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий

Официальный Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий, чтобы запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий. На подконтрольной ему территории постукраинского пространства уже санкционировано проведение масштабной волны репрессий», — поделился мнением Рогов.

По его словам, на Украине моделью западной демократии лицемерно прикрывают диктатуру и хаос на временно оккупированных южнорусских землях.

Ранее в ООН сообщили, что продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Тем временем на официальном сайте главы Украины разметили петицию, в которой потребовали отправить Зеленского на фронт после истечения его президентского срока.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что конференция в Швейцарии, на которой в июне планируется обсуждать так называемую формулу мира, предложенную Киевом, нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Москву.