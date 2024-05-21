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06:26, 21 мая 2024Бывший СССР

Рогов заявил о подготовке Киевом масштабной волны репрессий на Украине

Рогов: Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Официальный Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий, чтобы запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий. На подконтрольной ему территории постукраинского пространства уже санкционировано проведение масштабной волны репрессий», — поделился мнением Рогов.

По его словам, на Украине моделью западной демократии лицемерно прикрывают диктатуру и хаос на временно оккупированных южнорусских землях.

Ранее в ООН сообщили, что продолжат считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Тем временем на официальном сайте главы Украины разметили петицию, в которой потребовали отправить Зеленского на фронт после истечения его президентского срока.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что конференция в Швейцарии, на которой в июне планируется обсуждать так называемую формулу мира, предложенную Киевом, нужна в первую очередь для того, чтобы оказать давление на Москву.

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