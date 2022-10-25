Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 25 октября 2022Россия

Еще один мобилизованный россиянин погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб 32-летний мобилизованный из Челябинской области

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб мобилизованный Александр Грачев из Челябинской области. Об этом сообщили в администрации города, пишет 74.ru.

Погибшему было 32 года, прощание с ним проходит во вторник, 25 октября, в Миассе. Депутат Миасского городского собрания Анастасия Борисова сообщила, что мужчину мобилизовали 29 сентября.

На похоронах мобилизованного будет присутствовать глава Миасского городского округа Григорий Тонких.

Впервые о гибели мобилизованных в ходе СВО российские власти сообщили 13 октября. Тогда стало известно о смерти пяти призывников из Челябинской области. Впоследствии в разных регионах стали появляться сообщения о гибели других россиян, попавших под частичную мобилизацию. В частности, 21 октября в администрации поселка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии заявили о гибели отца троих детей в зоне СВО. В этот день также сообщалось о смерти 44-летнего ветерана Чечни из Новосибирска.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Норвегии
Росгвардия взяла под охрану телерадиовещательную вышку и ТВ-центр в Херсоне
Раскрыта доля выступающих за поддержку Украины жителей США
Американские хоккеистки довели 16-летнюю одноклубницу до самоубийства
Американский штат приготовился стать четвертой экономикой мира
Киев попросил украинцев перезимовать за границей
ФСБ задержала главного архитектора Таганрога за получение полумиллионной взятки
Зеленский захотел расширить «Крымскую платформу» на Абхазию и Приднестровье
Еще один мобилизованный россиянин погиб в зоне СВО
Российская авиация в воздушном бою уничтожила украинский МиГ-29
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.