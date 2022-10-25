Еще один мобилизованный россиянин погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб 32-летний мобилизованный из Челябинской области

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб мобилизованный Александр Грачев из Челябинской области. Об этом сообщили в администрации города, пишет 74.ru.

Погибшему было 32 года, прощание с ним проходит во вторник, 25 октября, в Миассе. Депутат Миасского городского собрания Анастасия Борисова сообщила, что мужчину мобилизовали 29 сентября.

На похоронах мобилизованного будет присутствовать глава Миасского городского округа Григорий Тонких.

Впервые о гибели мобилизованных в ходе СВО российские власти сообщили 13 октября. Тогда стало известно о смерти пяти призывников из Челябинской области. Впоследствии в разных регионах стали появляться сообщения о гибели других россиян, попавших под частичную мобилизацию. В частности, 21 октября в администрации поселка Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии заявили о гибели отца троих детей в зоне СВО. В этот день также сообщалось о смерти 44-летнего ветерана Чечни из Новосибирска.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.