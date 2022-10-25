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07:00, 25 октября 2022Из жизни

Учительница два года прятала дома пропавшего ученика и попала под суд

15-летний Майкл Рамирез из США убежал от родителей и два года скрывался в доме учителя

Фото: Jeffrey Hamilton / Unsplash

В США под суд попала учительница, которая на протяжении двух лет прятала у себя дома мальчика, считавшегося пропавшим без вести. Об этом сообщает The Sun.

Майкл Рамирез, 15-летний ученик одной из школ города Сакраменто, штат Калифорния, убежал из дома после ссоры с родителями в 18 мая 2020 года. До марта 2022 года его место нахождения было неизвестно, а полиция и родные вели поиски подростка.

В 11 марта Рамирез неожиданно вернулся домой, не объясняя, где он был все это время. Через некоторое время 61-летняя Ольга Кастильо Оливарес заявила, что все это время подросток скрывался у нее. Женщина работала учителем в школе, где учился пропавший, однако не преподавала в его классе. По словам опекунши мальчика, Оливарес является матерью его подруги детства.

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После признания женщину арестовали. Ее обвиняют в незаконном удерживании несовершеннолетнего с целью сокрытия от родителей и содействие в совершении правонарушения малолетним.

Администрация школы отправила Оливарес с неоплачиваемый отпуск. Согласно тюремным записям, женщина содержится под стражей без права выхода под залог.

Ранее сообщалось, что в США учительница школы из штата Флорида несколько дней прятала дома ученика, числившегося пропавшим без вести. Женщина была арестована за вмешательство в опеку над несовершеннолетним.

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Никита Савин
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