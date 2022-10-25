Стало известно о нестабильной работе интернета в Хмельницкой области

«Страна.ua» сообщила о нестабильной работе интернета в Хмельницкой области Украины

В Хмельницкой области Украины нестабильно работает интернет. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Хмельницкой области Украины произошло падение интернета», — говорится в сообщении. Также уточняется, что ранее мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе и области. По его словам, около 60 процентов потребителей остались без электроснабжения.

Ранее стало известно об отключении освещения улиц Киева и Одессы. На опубликованных кадрах видно, что в столице Украины не работают фонари, а также световые вывески.

12 октября большая часть Хмельницкого осталась без света и воды. Кроме того, в городе не работал электротранспорт. Симчишин сообщал, что ремонтные бригады переподключали сеть. Также он предупреждал об ограничении водоснабжения.