Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 25 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о нестабильной работе интернета в Хмельницкой области

«Страна.ua» сообщила о нестабильной работе интернета в Хмельницкой области Украины

Фото: unsplash

В Хмельницкой области Украины нестабильно работает интернет. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Хмельницкой области Украины произошло падение интернета», — говорится в сообщении. Также уточняется, что ранее мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил об аварийном отключении электроэнергии в городе и области. По его словам, около 60 процентов потребителей остались без электроснабжения.

Ранее стало известно об отключении освещения улиц Киева и Одессы. На опубликованных кадрах видно, что в столице Украины не работают фонари, а также световые вывески.

12 октября большая часть Хмельницкого осталась без света и воды. Кроме того, в городе не работал электротранспорт. Симчишин сообщал, что ремонтные бригады переподключали сеть. Также он предупреждал об ограничении водоснабжения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
США заявили об обеспокоенности из-за «углубления альянса» России и Ирана
Немецкий партнер «Газпрома» решил отделить международный бизнес от российского
Путин призвал власти не прятаться за бюрократией
За гибель россиянки при взрыве газа в жилом доме осудили трех человек
Премьер-министр европейской страны объяснил причину снижения цен на газ
Лариса Удовиченко отреагировала на слухи о переезде во Францию
В «Ледниковом периоде» высказались о будущем Медведевой после ухода Милохина
В Харькове снова пропадет свет
В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей
В московских поликлиниках раскрыли способ справиться с проблемой очередей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.