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19:56, 25 октября 2022Наука и техника

Вертолеты Тихоокеанского флота провели на учениях поиск подлодки

Вертолеты Ка-27ПЛ Тихоокеанского флота провели на учениях поиск подлодки «противника»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели поиск подлодки условного противника и полеты над акваторией залива Петра Великого в ходе учений. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«По замыслу учения самолет-разведчик морской авиации ТОФ в ходе планового патрулирования акватории обнаружил признаки нахождения в территориальных водах Российской Федерации подводной лодки условного противника. В рамках учения экипажи двух противолодочных вертолетов Ка-27 вылетели на поиск и обнаружение "вражеской" субмарины», — отмечается в сообщении.

В ходе учебных полетов летчики отработали тактические приемы по поиску подлодки условного противника с применением опускаемой гидроакустической станции и радиолокационных комплексов. Экипажи Ка-27ПЛ условно обнаружили подлодку и передали ее координаты в пункт управления.

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Общий налет экипажей в ходе учений составил около пяти часов. Полеты проходили в дневное время в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Ранее издание The Drive сообщало, что российские военные применяют вертолеты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 с комплексом «Рычаг-АВ» в ходе специальной военной операции на Украине.

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Даниил Иринин
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