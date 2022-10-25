В РФС ответили на требования Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА

В РФС заявили, что нужны переговоры после требований Украины исключить Россию из ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на заявление главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко c требованиями исключить Россию из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит Sport24.

«Ситуация непростая, однако у нас есть железный аргумент — наша конституция и законодательство. Противоречия будут, и их надо нам преодолевать», — заявил Колосков. Он посчитал, что нужно вести переговоры с ФИФА на тему того, что РФС поступает в соответствии с государственными законами.

С инициативой исключить РФС из ФИФА и УЕФА ранее 25 октября выступил Павелко. Причиной стали заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко о включении клубов с новых территорий в соревнования РФС. По мнению украинской стороны, Россия собирается грубо нарушить уставы этих организаций.

До этого Чернышенко рассказал о процессе интеграции новых российских территорий в регулярные национальные чемпионаты по футболу. Таким образом, в турнирах смогут принять участие команды из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.