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12:08, 25 октября 2022Россия

Глава Крыма отреагировал на упреки Зеленского в адрес Израиля

Глава Крыма Аксенов назвал Зеленского удивительным болваном и провокатором
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский требует оружие для страны, национальным героем которой является Петлюра, ответственный за страшные еврейские погромы, унесшие жизни многих тысяч людей. Так на упреки украинского лидера в адрес Израиля из-за отказа поставлять ПВО Киеву отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Он назвал украинского лидера удивительным болваном и провокатором.

Глава Крыма предположил, что Зеленский, как и его западные хозяева, думает, что на Украине удалось вывести особую породу, которая одержима русофобией и при этом свободна от антисемитизма. «Но старые демоны никуда не делись, они могут проснуться — на фоне той катастрофы, до которой довел страну Зеленский, на фоне колоссальных людских, экономических и территориальных потерь, в которых виновны лично он, его окружение и те, кто привел его к власти», — подчеркнул Аксенов.

Ранее президент Украины посетовал, что Израиль не участвует в помощи Киеву по противодействию российским воздушным ударам. 19 октября министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что власти не будут поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений.

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Сергей Истомин
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