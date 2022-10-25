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16:15, 25 октября 2022Бывший СССР

МАГАТЭ приедет на Украину в ближайшие дни для поисков «грязной бомбы»

МАГАТЭ посетит Киев и Желтые Воды с целью поиска «грязной» атомной бомбы в ближайшие дни

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Украину в ближайшие дни, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

Миссия посетит Киев и Желтые Воды, предварительные итоги поездки могут появиться уже через неделю. Ульянов также рассказал, что Украина по разным каналам обращалась к МАГАТЭ с просьбой отправить специалистов на два объекта.

По мнению российского дипломата «речь идет о киевском Институте ядерных исследований и Государственном горно-обогатительном комбинате в населенном пункте Желтые воды в Днепропетровской области».

«Поскольку такие обращения допускаются действующими соглашениями между государствами и Секретариатом МАГАТЭ, Гросси ответил позитивно. И, я думаю, в ближайшие дни несколько инспекторов отправятся в Киев и Желтые воды», — высказался Ульянов.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса. Тем самым предполагается запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

24 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет на Украину, чтобы удостовериться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева.

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Василий Мека
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