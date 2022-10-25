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14:01, 25 октября 2022Россия

Машина сына вице-премьера Мантурова попала в аварию в Москве

РИА Новости: в Москве произошло ДТП с участием машины сына главы Минпромторга Мантурова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве произошло ДТП с участием машины 24-летнего Евгения Мантурова — сына главы Минпромторга Дениса Мантурова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Мантурова, в районе Люблино его автомобиль на низкой скорости совершил столкновение с автобусом, который получил минимальные повреждения и покинул место ДТП своим ходом.

Собеседник агентства подчеркнул, что подтвержденной информации о пострадавших на данный момент нет. «Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку», — заявил он.

Ранее на трассе М-1 в Одинцовском городском округе Подмосковья сгорел Porsche Panamera топ-менеджера крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрея Артемова. В сети также появились кадры с полыхающей иномаркой, снятые очевидцем.

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Константин Лысяков
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