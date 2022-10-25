Машина сына вице-премьера Мантурова попала в аварию в Москве
В Москве произошло ДТП с участием машины 24-летнего Евгения Мантурова — сына главы Минпромторга Дениса Мантурова. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя Мантурова, в районе Люблино его автомобиль на низкой скорости совершил столкновение с автобусом, который получил минимальные повреждения и покинул место ДТП своим ходом.
Собеседник агентства подчеркнул, что подтвержденной информации о пострадавших на данный момент нет. «Если впоследствии выяснится, что кому-то из пассажиров автобуса потребовалась медицинская помощь, Евгений готов оказать им поддержку», — заявил он.
Ранее на трассе М-1 в Одинцовском городском округе Подмосковья сгорел Porsche Panamera топ-менеджера крупной фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрея Артемова. В сети также появились кадры с полыхающей иномаркой, снятые очевидцем.