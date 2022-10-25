Махачев обратился к Нурмагомедову с фразой «не мешай жить две недели»

Боец MMA Махачев обратился к Хабибу Нурмагомедову с фразой «не мешай мне жить две недели»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выложил пост, посвященный бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Спортсмен обратился к Нурмагомедову с фразой «не мешай мне жить две недели». «Последние полгода Хабиб не давал никуда выйти», — написал он.

Нурмагомедов занимался подготовкой Махачева к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби и завершился победой Махачева удушающим приемом. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. Махачев посвятил победу Нурмагомедову и его умершему отцу, тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

На данный момент Махачев занимает третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Он провел в промоушене 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд).