Теннисист Медведев высказался о санкциях в отношении российских спортсменов

Теннисист Медведев заявил, что хорошим решением будет выступление россиян под флагом МОК

Теннисист Даниил Медведев высказался о санкциях в отношении российских спортсменов. Его слова передает Ubitennis.

«Мне как теннисисту повезло, что я могу соревноваться. В командных видах спорта все сложнее», — поделился он. Медведев заявил, что хорошим решением будет выступление россиян под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) или Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев занимает четвертое место в текущем рейтинге лучших теннисистов мира. Он возглавлял список ATP на протяжении 16 недель с перерывом, что является рекордом среди российских спортсменов.

Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).