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17:10, 25 октября 2022Среда обитания

Власти поддержали идею ввести ипотечные каникулы для одной категории россиян

Правительство поддержало идею ввести ипотечные каникулы для пострадавших от стихии

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Правительство России продержало идею о введении кредитных каникул по ипотеке для должников, которые пострадали от стихийных бедствий. Об этом сообщает «Российская газета».

Власти поддержали законопроект при условии, что его доработают ко второму чтению. Председатель Правления Ассоциации юристов Владимир Груздев отметил, что на данный момент чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера не относятся к числу трудных. В случае принятия законопроекта граждан обеспечат социальной защитой, снизив их долговую нагрузку.

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Юрист отметил, что в стране необходимо создать механизм признания пострадавшими тех, кто оказался в подобной ситуации. «Поэтому представляется необходимым уточнить, каким органом государственной власти и в каком порядке заемщик может быть признан пострадавшим в результате ЧС для применения положений законопроекта», — заявил Груздев.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) выяснили, что в апреле 2022 года банки одобрили более 6 тысяч реструктуризаций ипотечных кредитов. Количество ипотечных каникул выросло с марта 2022 года, когда заемщикам оформили отсрочку по 1,2 тысячи ссуд.

Нина Ташевская
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