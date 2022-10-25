Норвегия продолжит поставлять оружие Украине
Заместитель главы МИД Петерссон заявил, что Норвегия продолжит поставлять оружие УкраинеСюжетСпециальная военная операция на Украине
Первый заместитель главы МИД Норвегии Айвин Вад Петерссон заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине, в интервью газете Aftonbladet.
«Украина ведет честный оборонительный бой в полном соответствии с нормами Устава ООН о праве на самооборону», — сказал Петерссон. По его словам, Норвегия «оказывала и будет оказывать поддержку Украине оружием и другой помощью».
Ранее первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что действия Осло лишь продлевают специальную военную операцию на Украине. По его словам, НАТО нарастило активность на Севере Европы и в Арктике, в том числе и в Норвегии, что дестабилизирует военно-политическую ситуацию.