Заместитель главы МИД Петерссон заявил, что Норвегия продолжит поставлять оружие Украине

Первый заместитель главы МИД Норвегии Айвин Вад Петерссон заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине, в интервью газете Aftonbladet.

«Украина ведет честный оборонительный бой в полном соответствии с нормами Устава ООН о праве на самооборону», — сказал Петерссон. По его словам, Норвегия «оказывала и будет оказывать поддержку Украине оружием и другой помощью».

Ранее первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что действия Осло лишь продлевают специальную военную операцию на Украине. По его словам, НАТО нарастило активность на Севере Европы и в Арктике, в том числе и в Норвегии, что дестабилизирует военно-политическую ситуацию.