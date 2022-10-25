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02:30, 25 октября 2022Мир

Норвегия продолжит поставлять оружие Украине

Заместитель главы МИД Петерссон заявил, что Норвегия продолжит поставлять оружие Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sport Press Photo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Первый заместитель главы МИД Норвегии Айвин Вад Петерссон заявил, что страна продолжит поставлять оружие Украине, в интервью газете Aftonbladet.

«Украина ведет честный оборонительный бой в полном соответствии с нормами Устава ООН о праве на самооборону», — сказал Петерссон. По его словам, Норвегия «оказывала и будет оказывать поддержку Украине оружием и другой помощью».

Ранее первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что действия Осло лишь продлевают специальную военную операцию на Украине. По его словам, НАТО нарастило активность на Севере Европы и в Арктике, в том числе и в Норвегии, что дестабилизирует военно-политическую ситуацию.

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Марина Совина
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