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15:42, 25 октября 2022Ценности

Названы первые точки открытия Zara в России

Первые магазины Zara в России откроются в четырех московских торговых центрах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Магазины испанского бренда Zara, которые вернутся в Россию под названием New Fashion («Новая мода»), в первую очередь откроются в Москве. Об этом сообщает Mash со ссылкой на сотрудников компании.

По информации Telegram-канала, сначала торговые точки появятся в четырех самых прибыльных торговых центрах: Mega «Теплый Стан», «Метрополис», «Европейский» и «Авиапарк». Дальнейшее расширение бренда будет зависеть от успеха продаж первой партии.

В настоящее время возобновление работы в стране планирует только Zara, поскольку новый владелец выкупил у Inditex один конкретный бренд. Bershka, Oysho и Pull&Bear могут появиться на российском рынке позже. Покупку этих марок рассматривают другие бизнесмены, одно из их главных условий — сохранение оригинальных названий.

Ранее сообщалось, что магазины Zara могут вновь заработать в январе 2023 года и в их ассортименте будут представлены не все коллекции ретейлера.

В октябре стало известно о новом владельце Zara в России. Испанская компания Inditex собралась продать свои магазины ливанской группе Azadea.

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Дина Васильева
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