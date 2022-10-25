В США предупредили о готовности к жестким решениям после приговора Грайнер

Советник Байдена Салливан заявил о готовности к жестоким мерам для возвращения Грайнер

Президент США Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры для того, чтобы вернуть в страну осужденных в России американцев, говорится в заявлении помощника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана.

Таким образом советник прокомментировал решение Мособлсуда оставить в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Салливан подчеркнул, что Вашингтон продолжает взаимодействовать с Москвой по всем доступным каналам, а также прилагает все усилия для возвращения спортсменки на родину.

Кроме того, администрация Байдена оказывает поддержку и другим задержанным в России. «Президент [Байден] продемонстрировал, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять жесткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру», — предупредил советник.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ей назначили наказание в виде девяти лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.