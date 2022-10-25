Пелоси отказалась считать помощь США Киеву неограниченной

Пелоси заявила, что Вашингтон помогает Украине не по принципу карт-бланша

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ответила на критику Республиканской партии по вопросу выделения практически неограниченной финансовой помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон никогда не руководствовался принципом карт-бланша в этом вопросе. При этом она отметила, что США действуют во имя демократии и свободы во всем мире.

Также она выразила уверенность, что США не прекратят поддержку Украины в случае выигрыша выборов в Конгрессе Республиканской партией. Пелоси объяснила, что и Республиканцы, и Демократы на Капитолийском холме настроены на продолжение помощи.

20 октября республиканец Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News предположил, что американцы, столкнувшись с рецессией, просто «не станут выписывать Украине карт-бланш». Член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг также допустил, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей. «Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — объяснил он

Ранее официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер также заверила, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет нужно. По ее словам, США собираются продолжить предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.