Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:25, 25 октября 2022Мир

Стало известно о давлении прокуроров на ключевых свидетелей по делу Трампа

NYT заявила, что прокуроры США оказывают давление на ключевых свидетелей по делу Трампа

Фото: Carlos Barria / Reuters

Федеральные прокуроры, расследующие дело бывшего президента США Дональда Трампа о секретных документах, оказывают давление на ключевых свидетелей в надежде получить их показания. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, особое внимание сторона обвинения уделяет одному из помощников Трампа Кэшу Пателю. Уточняется, что он может дать представление о намерениях экс-лидера, когда тот выступал против попыток министерства юстиции изъять у него документы. Также, предположительно, Патель может рассказать, как именно секретные документы были доставлены в Мар-а-Лаго.

Кроме того, сообщается о давлении на сотрудника администрации Трампа Уолта Наута. По данным газеты, прокуроры скептически относятся к его показаниям и используют выдвинутые против него обвинения, чтобы заставить повторно явиться на допрос.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным. Трамп также допустил, что ФБР могло подкинуть любые улики при обыске его поместья во Флориде

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы новых регионов со стороны Украины
Стало известно о сомнениях кронпринца Саудовской Аравии в ясности ума Байдена
Жителей новых регионов России предложили амнистировать
В Москве раскрыли схему мошенничества под предлогом помощи военным
В США назвали помощь Киеву тяжелым бременем для американских налогоплательщиков
Разработаны новые искусственные кровеносные сосуды
Стало известно о давлении прокуроров на ключевых свидетелей по делу Трампа
Стали известны подробности о новой кольцевой станции московского метро
Пелоси отказалась считать помощь США Киеву неограниченной
Девушка прославилась в сети из-за неожиданного размера увеличенных губ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.