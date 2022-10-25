Стало известно о давлении прокуроров на ключевых свидетелей по делу Трампа

NYT заявила, что прокуроры США оказывают давление на ключевых свидетелей по делу Трампа

Федеральные прокуроры, расследующие дело бывшего президента США Дональда Трампа о секретных документах, оказывают давление на ключевых свидетелей в надежде получить их показания. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, особое внимание сторона обвинения уделяет одному из помощников Трампа Кэшу Пателю. Уточняется, что он может дать представление о намерениях экс-лидера, когда тот выступал против попыток министерства юстиции изъять у него документы. Также, предположительно, Патель может рассказать, как именно секретные документы были доставлены в Мар-а-Лаго.

Кроме того, сообщается о давлении на сотрудника администрации Трампа Уолта Наута. По данным газеты, прокуроры скептически относятся к его показаниям и используют выдвинутые против него обвинения, чтобы заставить повторно явиться на допрос.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли более 150 секретных документов в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным. Трамп также допустил, что ФБР могло подкинуть любые улики при обыске его поместья во Флориде